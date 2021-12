Vier maanden rijverbod voor Radja Nainggolan na te snel en onder invloed rijden op Scheldekaaien: “Zeer correct vonnis”

AntwerpenRadja Nainggolan heeft uiteindelijk vier maanden effectief rijverbod en een boete van 3.200 euro gekregen van de Antwerpse politierechtbank. Eind augustus werd de profvoetballer staande gehouden toen hij te snel en onder invloed van alcohol over de Scheldekaaien reed. Het vonnis is volgens zijn advocaat Omar Souidi rechtvaardig. Hij maakte bezwaar tegen de vermeende snelheden die zijn cliënt gereden zou hebben.

Nainggolan deelde een opmerkelijke foto voor hij gevat werd, bekijk het hier:

In de nacht van 21 op 22 augustus reed Radja Nainggolan met zijn wagen over de Scheldekaaien. Hij kwam toen net van een bijeenkomst met vrienden die hij, na zijn verblijf in het buitenland, al lang niet meer had gezien. Op een gegeven moment werd hij tegengehouden door een politiepatrouille. Volgens hun observatie had hij veel te snel gereden, namelijk zo'n 120 km/u. Bovendien bleek na controle dat hij ook iets te diep in het glas had gekeken.

Zijn overtreding werd meteen door de kranten opgepikt en zijn advocaat, meester Omar Souidi, reageerde twee dagen later met een emotionele boodschap van zijn cliënt. “Radja vindt het bijzonder jammer dat zijn hoofdstuk bij RAFC Antwerp in mineur is gestart,” klonk het toen. “Hij heeft zich laten onderdompelen in een warm nostalgisch bad en was omringd met vrienden van weleer. Zo’n avond beleef je meer met je hart dan met je ratio. Dit is eenmalig en uitzonderlijk en hij heeft zijn lesje zeker geleerd. Het zal zich niet meer herhalen.”

‘Zeker geen 120 km/u’

Aan onze redactie liet Souidi wel meteen weten dat de details die in het pv opgenomen waren, niet klopten of op zijn minst niet bewezen waren.

Quote De snelheid waarmee hij reed is niet bewezen en de tenlaste­leg­ging is zodoende geherkwali­fi­ceerd naar ‘rijden met onaangepas­te snelheid’. Als alle feiten, zoals die in het pv opgesteld stonden, bewezen waren geacht, keek Radja aan tegen een rijverbod van minstens 1 jaar. Omar Souidi, advocaat van Radja Nainggolan

“De exacte locatie is onduidelijk. Ook zou hij tot 120 km/u gereden hebben, hoewel de procureur na correctie 106 km/u vermeldde. En het zou om 4 uur ‘s nachts zijn gebeurd. In werkelijk gebeurde het om 1.30 uur en was de snelheid waarmee hij reed, niet helder bepaald door de verbalisanten.”

Dit zei Souidi aan VTM NIEUWS:

Vier maanden in plaats van één jaar

De politierechtbank volgde de advocaat in die stelling. Radja krijgt een effectief rijverbod opgelegd van vier maanden en een totale boete van 3.200 euro voor alle tenlasteleggingen samen. “De snelheid waarmee hij reed is niet bewezen en de tenlastelegging is zodoende geherkwalificeerd naar ‘rijden met onaangepaste snelheid’”, aldus Souidi. “Als alle feiten, zoals die in het pv opgesteld stonden, bewezen waren geacht, keek Radja aan tegen een rijverbod van minstens 1 jaar. Uiteindelijk valt zijn straf dus goed mee. Ik vind het het oordeel van de rechtbank zeer correct.”

Radja heeft wel toegegeven dat hij inderdaad wat te veel gedronken had. Ook zit hij nog met het feit dat hij zich ‘in wettelijke herhaling’ bevindt vanwege voorgaande feiten van rijden onder invloed. Daarvoor zit hij nog steeds in zijn proeftermijn.

Zo werd hij bijvoorbeeld in maart 2018 hij door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld nadat hij dronken achter het stuur had gezeten. Toen kwam hij ervan af met een boete van 1.100 euro. Het jaar ervoor reed hij, na een WK-kwalificatiematch met de Rode Duivels tegen Griekenland, met een gehuurde auto naar Club Exo en kreeg hij onderweg een platte band. Radja bleef wachten achter het stuur van de auto terwijl een kameraad hulp ging zoeken, maar toen kwam een politiepatrouille voorbij. Die constateerde dat hij te veel gedronken had.

LEES OOK: