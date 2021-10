Vier jaar na moord op havenbaas Stefaan Bogaerts lijdt familie nog altijd onder snerende opmerkingen: “Dat is die van die drugs”

Antwerpen/Ranst E313 richting Lummen bij Ranst volledig versperd door vrachtwa­gen die dwars over de rijbaan staat

14 oktober Op de E313 tussen Antwerpen en Zandhoven loopt het verkeer momenteel erg stroef. Twee voorvallen met vrachtwagens zorgen voor een snelweg die afgesloten is in de richting van Lummen en een kijkfile die ontstaan is in de richting van Antwerpen. Richting Lummen moet het verkeer de snelweg verlaten via knooppunt Ranst door een ongeval.