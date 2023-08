Vier jaar cel voor duo dat schot lost op woning beruchte drugsfamilie: “Eigenlijk moesten ze magazijn leegschieten, maar ze schrokken zelf van de knal”

REPORTAGE. Bier in de kerk, een ballenbad en een match à la Tinder: onze bijzondere nacht in de Antwerpse musea

“Nooit verwacht dat we hier in een baarmoeder zouden belanden.” Voor de zeventiende Museumnacht in Antwerpen gingen alle 10.000 tickets de deur uit. Een saaie bedoening? Allesbehalve! Wij beleefden mee een ‘night at the museum’ en trokken grote ogen.