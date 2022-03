Vier arrestaties voor wedstrijd Antwerp-Beerschot

ANTWERPEN Eerste Antwerpse smaakbeurs voor horecasec­tor: “Drempels wegwerken om met lokale producten te werken”

De allereerste Antwerpse smaakbeurs specifiek voor de horecasector die in november afgelast moest worden, kan deze maand nu toch doorgaan. Landbouwers van over heel de provincie en boerennetwerken A-ploeg en PAKT slaan de handen in elkaar om lokale groenten, fruit, zuivel, vlees en veel meer aan de man te brengen bij Antwerpse restaurants, cafés en cateraars.

4 maart