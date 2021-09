Videobeelden tonen hoe schoten worden gelost tijdens onaangekondigde militaire oefening op het Eilandje: “We werden letterlijk wakker geschoten”

Antwerpen The Love Below, aka Nathan Ambach, host eigen stage op Bollekes­feest

8 september The Love Below, het nightlifeconcept van de Antwerpse soulzanger en dj Nathan ‘N8N’ Ambach, zal op 17 september alle ‘resident dj’s’ samenbrengen aan het Steenplein voor The Love Below kick-off. Het is sinds februari 2020 geleden dat The Love Below een feestje gaf. “Dit wordt onze comeback”, aldus Ambach.