VIDEO. Tien mensen gearresteerd nadat sfeer op Antwerps volksfeest grimmiger wordt: waterkanon op het Kiel en brandjes op Turnhoutsebaan

KIEL/BORGERHOUTHet groot volksfeest van de Marokkaanse gemeenschap met duizenden families in Antwerpen wordt een tikkeltje grimmiger nu de zon onder is. Op het Kiel moest het waterkanon ingezet worden omdat de massa de bevelen van de politie niet opvolgde en op de Turnhoutsebaan in Borgerhout hebben feestvierders een brandje gesticht. Er zijn in totaal tien mensen gearresteerd. De politie zegt de situatie onder controle te hebben en wil vooral geen olie op het vuur gooien.

De politie in Antwerpen is erg waakzaam tijdens het spontane volksfeest dat is uitgebroken na de overwinning van Marokko op het WK voetbal. Op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Abdijstraat op het Kiel moest de politie een eerste keer ingrijpen omdat feestvierders onder andere de brandblussers van het shoppingcenter Den Tir aan het leegspuiten waren. Toen de politie tussenkwam werd ze door enkel heethoofden bekogeld met flessen, stukgemaakte spiegels van geparkeerde wagens en eieren.

In totaal moest de politie een tiental arrestaties uitvoeren, zo meldt de politie zondagavond. “De rust begint wel stilaan terug te keren en er is minder volk op straat”, zegt Kim Bastiaens, woordvoerster van de Antwerpse politie. Aanvankelijk was het nochtans iets grimmiger. Het waterkanon werd ingezet aan de Zwaantjes op het Kiel omdat de massa de bevelen negeerde, en de Turnhoutsebaan in Borgerhout werd gedeeltelijk en preventief afgesloten. We proberen de situatie vooral te de-escaleren door in de eerste plaats in dialoog te gaan.”

Volledig scherm De politie moest het waterkanon inzetten op het Kiel. © Marc De Roeck

De euforie op de Turnhoutsebaan verliep in eerste instantie nochtans vreedzaam, hoewel de duizenden feestvierders wel ietwat strak gespannen leken te staan na de ontlading van de overwinning. Pas later op de middag begon het ietwat uit de hand te lopen toen enkele splintergroepen zich afsplitsten van de grote massa en zich ter hoogte van de Eliaertstraat op alternatieve manieren begon te vermaken.

Zo begonnen enkelingen vuurwerkbommetjes af te steken die voor behoorlijk wat geluidsoverlast zorgden. Een vijftal keer gooiden jongeren een stuk vuurwerk van een groter kaliber in de menigte. De explosies die daarop volgden brachten de talloze aanslagen in de Antwerpse drugswereld in herinnering, aangezien het leek alsof er een granaat afging. Ook enkele vuurpijlen gingen de lucht in om de sfeer te vervolledigen.

Quote Wat brengt zoiets nu eigenlijk op? Helemaal niets. Enkel stemmen voor racisten en het Vlaams Belang. Daar heeft onze gemeen­schap niets aan. Oudere buurtbewoner

Even leek het mis te lopen toen enkele jongelingen besloten om hun opgehoopte energie de vrije loop te laten tegen een bushokje ter hoogte van de Eliaertstraat. Ze klommen erbovenop en begonnen tegen de ramen te schoppen. Na enkele minuten hielden ze daar echter weer mee op.

Later begonnen de druktemakers met vuur te spelen. Letterlijk. Eerst staken ze een rioolputje in brand en een half uurtje later moest een elektrische step eraan geloven. Het vreugdevuur dat brandde in het midden van de Turnhoutsebaan laaide stevig op omdat omstaanders nog verkeersborden en alcohol erbovenop gooiden. Een waakzame buurtbewoner haalde uiteindelijk een brandblusser boven en doofde de vlammen, onder boegeroep van de menigte.

Volledig scherm Ook op het Kiel dreven de eenheden van de mobiele eenheid de massa uiteen. © Marc De Roeck

Uiteindelijk werd de massa tot bedaren gebracht toen de mobiele eenheid van de Antwerpse politie terugkeerde. Die waren eerder op de namiddag al langsgekomen om de Turnhoutsebaan gedeeltelijk af te sluiten en nu deden ze hetzelfde. Ze slaagden erin de splintergroepen uiteen te drijven, waardoor de rust kon wederkeren. Dat gebeurde echter niet voor VTM-verslaggever Rob van herck een klap moest incasseren toen een tiental feestvierders hem tijdens zijn opnames niet met rust kon laten.

Enkele Marokkaanse buurtbewoners van oudere generaties konden het amok van de jongelingen absoluut niet waarderen en probeerde de jeugd tot de orde te roepen. Terwijl een paar jongeren de mobiele eenheid begroetten met ‘vuile flikken!’ trachtten zij de jeugd tot bedaren te brengen. “Ga naar huis, mannen!’ klonk het, evenals “Moet zoiets nu altijd escaleren?” Een enkele oudere man trok een jongen aan de kant en trok stevig van leer. “Wat brengt zoiets nu eigenlijk op? Helemaal niets. Enkel stemmen voor racisten en het Vlaams Belang. Daar heeft onze gemeenschap niets aan. Je moet het goede voorbeeld geven. Ga naar huis!”

Volledig scherm Op de Turnhoutsebaan klommen enkele jongeren bovenop de bushokjes. VTM-journalist Rob van herck, die ook ter plaatse was, werd lastiggevallen tijdens zijn opname en moest op een gegeven moment een klap incasseren. © Tessa Kraan

