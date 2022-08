VIDEO. Stadsdiensten laten vuilcontainer van restauranthouder in vuilniswagen verpulveren: "Zoiets brengt gemakkelijk honderden euro’s kosten met zich mee. Schandalig"

AntwerpenEn plots verdwijnt je vuilniscontainer. Het overkwam Jelle Van Gorp, restauranthouder van Baret op de Melkmarkt in het hart van Antwerpen. Nadat zijn vuilniscontainer voor een derde maal onvindbaar was, raadpleegde hij deze ochtend de camerabeelden van zijn restaurant. Wat bleek? Het waren de mannen van de stadsdiensten die de container integraal in de vuilniswagen deden verpulveren.

Jelle Van Gorp deelde de beelden zelf op sociale media met de boodschap: “Jammer voor jullie dat we overal camera’s hebben staan. Degoutant!” Op de beelden is te zien dat de vuilniscontainer van Baret in de vuilniskar belandt. De stadsdiensten doen echter geen moeite om deze er opnieuw uit te halen, waardoor de container wordt fijngemaald.

Quote Als zelfstandi­ge werk je al 14 uur per dag en kan je deze miserie missen als kiespijn Jelle Van Gorp

“Het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt”, steekt Van Gorp van wal. “Een tijdje terug vonden we op een ochtend onze vuilniscontainer ook niet meer terug. Toen dachten we dat een buurman deze wellicht had gestolen. Deze ochtend stak die gedachte opnieuw de kop op. Met de elektrische step zijn we het stad rondgereden om uit te sluiten of zatte toeristen deze eventueel hadden verplaatst. Zonder succes besloot ik de camerabeelden eens te checken. Daar zie je duidelijk dat die mannen zien wat er gebeurt en niets doen. Dat is toch schandalig?”

Volledig scherm Restauranthouder Jelle Van Gorp deelde de beelden op sociale media. © JVG

Van Gorp is ervan overtuigd dat ook de stadsdiensten in de pap te brokken hadden bij de vorige verdwijning en haalt de bureaucratische rompslomp aan dat erbij komt kijken: “De stad verwijst ons door naar een formulier op de website waar alweer een proces verbaal voor nodig is. Intussen is het probleem niet opgelost: die containers zijn niet meer te vinden bij de stad. Een nieuwe kopen kost 100 euro geld, tel daar nog eens 100 euro per week dat het niet in orde is bij. De stad laat telkens weken op een reactie wachten, en intussen moeten wij het maar oplossen met een externe firma die ons vuil komt ophalen, of met de witte vuilzakken. De administratieve rompslomp is erger dan de financiële. Als zelfstandige werk je al 14 uur per dag en kan je deze miserie missen als kiespijn.”

‘Niet de enige’

Het is vooral de nonchalance van de stadsambtenaren dat hem tegensteekt: “Je zou op z’n minst een briefje in de brievenbus verwachten. Zonder camerabeelden zou dit allemaal niet uitkomen. Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben bij wie dit al overkomen is.”

De stad reageert kort: “De normale gang van zaken is dat de desbetreffende nachtploeg een brief in de bus achterlaat. Morgen pikken we de zaak op en houden we de restauranthouder op de hoogte.”

