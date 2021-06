VIDEO. Politie zoekt relschopper die fles gooide tegen hoofd van agent op Scheldekaaien

Borgerhout Elias (29) fietst 500 kilometer voor overleden vriendin

13 juni 510 kilometer heeft Elias Renard (29) uit Berchem in de benen. Zaterdagmiddag kwam hij aan in het Te Boelaerpark, onder luid gejuich van familie, kennissen en vrienden, na een rit van 19 uur op de fiets. Hij zamelde zo meer dan 13.000 euro in voor het Berrefonds, om overleden vriendin Fien Téblick en haar zoontje Rik te eren. Zij kwamen in januari om in een zwaar ongeval.