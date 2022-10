VIDEO. Motorfiets rijdt zonder bestuurder over Antwerpse ring: hoe kan dit?

AntwerpenOp de Antwerpse Ring werden automobilisten dinsdagmiddag getrakteerd op een eigenaardig tafereel. Verschillende bestuurders zagen namelijk een motor voorbij rijden... zonder bestuurder. Het spektakel levert merkwaardige beelden op. Ondertussen heeft de politie laten weten dat de bestuurder ongeveer 1,5 kilometer eerder ten val was gekomen, toen hij over een paar metalen buizen was gereden. Maar hoe kan het dat zijn tweewieler dan nog rustig doorrijdt? Onze motorexpert legt het uit.

“Ik reed op de Ring, op weg van mijn werk, en plots merkte ik op dat mensen mij niet voorbij wilden steken.” Idriss is één van de mensen die de ‘spookmotor' gefilmd hebben. “Op dat moment merkte ik dat er een motor naast me reed. Eerst dacht ik dat er iemand op zat, maar ineens knalde hij tegen de middenberm. Dat deed me schrikken en toen pas zag ik dat er geen chauffeur op de motor zat. Dan heb ik maar m’n gsm bovengehaald, hoewel dat eigenlijk niet mag. Ik gok dat hij nog maar zo'n 50 kilometer per uur reed, maar hij viel maar niet om. Als hij meer snelheid had gehad, was hij misschien over de middenberm gekatapulteerd.”

Volledig scherm © rv

Een andere chauffeur slaagde erin de motor enigszins aan de kant te duwen met zijn wagen, waarna het voertuig uiteindelijk tegen de middenberm tot stilstand kwam. Dat hij onderweg een paar keer tegen de middenberm botste, kon de koppige ‘spookrijder' niet tegenhouden.

Metalen buizen

Volgens de verkeerspolitie houdt de verschijning van de stuurloze motor mogelijk verband met een eerder incident op de Ring. “Rond 14.30 uur kwamen er een paar meldingen binnen van auto’s die op de Antwerpse Ring een platte band hadden gekregen”, aldus een woordvoerster. “In totaal ging het om minstens zes voertuigen. Die moesten zich uiteraard aan de kant zetten, wat voor lichte verkeershinder zorgde. De auto’s liepen serieuze schade op nadat ze over een aantal metalen buizen waren gereden. Het is nog niet geweten waar die buizen vandaan kwamen en waarom ze op de rijbaan lagen.”

Die metalen buizen brachten evenwel ook een motorrijder ten val. “Dat gebeurde ter hoogte van kilometerpaal 8. Merkwaardig genoeg kon de motor daarna nog ongeveer 1,5 kilometer doorrijden zonder bestuurder.” De motorrijder zelf moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Daarnaast raakte gelukkig niemand anders gewond.

Volledig scherm Arno Jaspers © Gregory Van Gansen / Photo News

Hoe is dit mogelijk?

“Het verhaal van de ‘spookmotor’ is niet zonder precedent”, zegt onze motorexpert Arno Jaspers. “Op het internet circuleren wel meer filmpjes van motorfietsen die doorrijden nadat hun berijder er vanaf viel. In de meeste gevallen gaat het om situaties waar de motorrijders op cruise control reden en - in dit geval door over stalen buizen te rijden - het evenwicht verloren en van de motor afvielen. De motorfiets blijft stabiel rechtop omdat het voertuig een constante snelheid aanhoudt dankzij het gyroscopische effect van de wielen (nvdr, dit effect kan je vergelijken met een draaiende tol). Omdat de cruise controle de motor op een constante snelheid wil houden, kan zelfs het schampen tegen een middenberm de motor niet zomaar stoppen.”

“Cruise controle op motorfietsen heeft net als in auto’s het veiligheidsmechanisme dat ze pas uitvalt wanneer de berijder in de koppeling of rem knijpt, of de voetrem bedient. Doet de rijder dit niet vooraleer hij van de motor afvalt, dan kan die in principe aan een constante snelheid in een rechte lijn blijven rijden tot de benzine op is. Uiteraard raakt de motor in de meeste gevallen uit evenwicht door een harde klap op een vangrail of obstakel, waardoor hij omvalt. Bij de laatste generatie adaptieve cruise controle met radar is er een extra veiligheid ingebouwd die de motor doet afremmen van zodra hij een obstakel detecteert.”

“Ook bij motoren zonder cruise controle is het mogelijk dat de motor een stukje blijft voortrijden”, zegt Jaspers. “Hier gaat het evenwel om de gaskabel die blijft hangen, of de motor die in vrijloop toch voldoende benzine krijgt om zichzelf verder te trekken. Dit zie je bijvoorbeeld bij race- of stuntmotoren waar de vrijloop meestal iets hoger staat (om zeker niet stil te vallen). Zo gebeurt het in uitzonderlijke gevallen dat een gecrashte motor toch in balans blijft en zijn eigen weg verderzet.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.