VIDEO. Jeugdspelers met leukemie geven aftrap bij Beerschot: “Ze kregen steun van beide supportersclans, dat doet deugd”

Deurne 300 handteke­nin­gen voor petitie ‘doortrek­ken tram 9' in Deurne: “Openbaar vervoer zou prioriteit moeten krijgen”

17 oktober Op zondag 17 oktober stapten een vijftigtal actievoerders samen met de PVDA op in een mars voor beter openbaar vervoer in Deurne. Ze eisen het doortrekken van tram 9 om zo de beide kanten van Deurne te verbinden. “Het is een win-win situatie, Deurne krijgt zo haar welverdiende tramverbinding en de keerlussen in Deurne-Zuid worden hierdoor overbodig.” zegt Manal Toumi, districtsraadslid in Deurne.