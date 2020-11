VIDEO. Cafébazin Lizzie dropt kersthit voor singles: “Kendet ge checkt uw Instagram, foto van uw ex met een nieuwe vlam”

Na haar knotsgekke passage als deejay op Pukkelpop 2019 waagt de bekende Antwerpse cafébazin Liesbet ‘Lizzie’ Goedemé (31) zich aan een nieuw muzikaal avontuur. In een aanstekelijk lied dat aan De Jeugd Van Tegenwoordig of Gestapo Knallmusik doet denken, bezingt ze het vrijgezellenleven in tijden van lockdown.

All I Want For Christmas

“Ik ben grote fan van Mariah Careys ‘All I Want For Christmas Is You’ maar na die kersthit duizend en één keer mee gekweeld te hebben, had ik nood aan een ander eindejaarsnummer dit jaar”, lacht Lizzie. “Ik zeg altijd dat de voornaamste reden voor mij om een café te houden, eenzaamheid bestrijden is, een probleem van alle leeftijden. Ik organiseer dan ook enorm veel activiteiten voor singles dus ben ik met Bob van der Leij, die in mijn café werkt en momenteel mijn vast knuffelcontact is, gaan denken hoe we die sfeer ook in tijden van lockdown kunnen brengen. Eén plus één is twee en het idee van een kersthit werd geboren. Mariahs ‘jij bent alles wat ik wil voor kerst' heb ik wel gehouden", glundert Lizzie.

Nonkel Guy

Lizzie en Bob schreven de tekst en melodieën van het lied zelf. De beats werden gemaakt door Bob en Kaena Bervoets die samen de band ‘berebot’ vormen. In de videoclip door Promotime zien we Lizzie door de Antwerpen dwalen, al zingend dat het allemaal zo treurig nog niet is als vrijgezel en met gastrolletjes voor kunstenares Charlotte De Cock en Halve Neuro-dj Nonkel Guy.

Warmte

“Ondanks het thema is het een feelgoodsong”, benadrukt Lizzie. “Ik voel me ook soms eenzaam maar dat wil niet zeggen dat je effectief ook alleen bent. We zijn met zo velen samen alleen. Ik hoop dat ik met dit lied wat warmte in de mensen hun living kan toveren, dat is mijn enige ambitie. De hitlijsten halen? Neen”, lacht Lizzie. “Je hoort zelf ook wel hoe vals ik zing.”

'Single Bells' van Lizzie werd vrijdagavond voor het eerst uitgebracht via YouTube.

Volledig scherm © Irmy Photography