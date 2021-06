Verzonken stad Atlantis ligt op de Antwerpse Meir: Studio 100 dompelt je onder in totaalbeleving in gloednieuwe ‘Story Studio’

AntwerpenWie het geheim van de verzonken stad Atlantis wil ontdekken, kan zich sinds dit weekend laten onderdompelen in de gloednieuwe Story Studio op de Meir. Het is straffe kost die Studio 100 en CityCubes serveren: dankzij levensgrote projecties stap je letterlijk in het verhaal.

Veel idealer wordt een locatie voor een nieuwe attractie van Studio 100 niet: pal over het Paleis op de Meir. Burgemeester Bart De Wever (N-VA), die samen met Studio 100-topman Hans Bourlon mét gouden schaar het lint mocht doorknippen, is er heel blij mee. “Dit is de best mogelijke ligging, op de drukste shoppingas van de Lage Landen. Online winkelen groeit maar altijd. Met deze nieuwe attractie heb je een extra troef om gezinnen met kinderen aan te trekken.”

Quote Het unieke is de vertelling die we erin brengen. Aan innovatie­ve technieken voegen we een verhaal met humor en wat geschiede­nis toe.” Hans Bourlon, CEO Studio 100

Studio 100 en marketingagentschap CityCubes brengen met ‘Bestemming Atlantis’ iets wat nog niet eerder werd gedaan in ons land. De combinatie van spectaculaire 360 graden projecties met een luisterverhaal dat je via hoofdtelefoon binnenkrijgt, is behoorlijk overdonderend. Hans Bourlon: “Het unieke is de vertelling die we erin brengen. De meeste ‘immersive’ story’s blijven bij pure evocaties. Aan innovatieve technieken voegen we een verhaal met humor en wat geschiedenis toe.”

Elke god mét accent

Hoe het verhaal zich precies ontrolt, gaan we uiteraard niet verklappen. Maar de schitterende stemmencast – James Cooke, Tine Embrechts, Peter Van de Velde, Rik Verheye en Sven De Ridder – zorgt voor veel plezier. Van de Velde heeft zich geamuseerd: “Ik speel Atlas. Omdat regisseur Tijl Dauwe elke god een accent wou geven, moest ik als Lierenaar wat meer Kempens gaan praten. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan, want ‘ene van Dessel praat anders dan ene van Retie’. Sven De Ridder vertolkt uiteraard een Antwerpenaar. Het is schitterend als je ziet wat je met de nieuwste technologie vandaag tot leven kunt brengen Het onbereikbare wordt plots wel bereikbaar.”

Ook in andere steden?

Hoe lang Studio 100 op de Meir zit, is niet duidelijk. Voorlopig wordt over een tijdelijke locatie gesproken. Hans Bourlon: “We gaan deze zomer wel twee of drie andere verhalen brengen, zodat je door de dag kan variëren. We zullen zien of het wérkt, want dit kun je natuurlijk ook in andere steden doen. Je hebt een grote opstartkost (over de precieze investering wordt niets losgaleten, red.), maar een lage operationele kost.”

De nieuwe beleving van Studio 100 – uiteraard volledig coronaproof - loopt vanaf 6 juni en duurt circa een uur. Info en tickets (20 euro) via www.storystudio.live. Je moet een uurslot vastleggen. Adres: Meir 57, 2000 Antwerpen.

Volledig scherm Bart De Wever en Hans Bourlon openen de nieuwste attractie van Studio 100. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Veel kinderen zullen hun hart kunnen ophalen aan de voorstelling. © Studio 100

Volledig scherm En dan komt het water... tijdens de show word je letterlijk meegezogen in het verhaal. © Studio 100