Vervallen producten vernietigd na controle dagwinkel bij Centraal Station

Elektrisch rijden in Antwerpen: dit jaar al 89 publieke laadpunten erbij, met uitrol van snellaad­plei­nen

In de stad Antwerpen stonden er eind maart een kleine duizend (semi-) publieke laadpunten. Vergeleken met vijf jaar geleden is dat zowat een vertienvoudiging. Hoeveel laadpunten er in 2023 precies bijkomen, is moeilijk te voorspellen. Hoe staan we er voor? En wat betaal je per kilowattuur?