Veroordeelde pedofiel (70) lokt opnieuw minderjarige meisjes via Instagram: “Ik was eenzaam door corona”

Antwerpen/DiestLeo K. (70) uit Diest is opnieuw voor de rechter verschenen nadat hij in volle coronaperiode een tiental minderjarige meisjes online in de val lokte. Hij deed zich voor als een minderjarige jongen en verleidde zijn slachtoffers zo tot webcamseks. In 2017 werd de man ook al veroordeeld voor zedenfeiten.

Het omvangrijke zedendossier kreeg vorm toen een minderjarig meisje videobeelden toegestuurd kreeg van een bejaarde man die zichzelf aan het bevredigen was. Ze had hem leren kennen via Instagram, maar dacht dat hij een 15-jarige jongen was. Het meisje stapte na het zien van de beelden samen met haar ouders naar de Antwerpse politie.

In januari 2022 viel de politie binnen bij Leo K., een alleenstaande man uit Diest. Die huiszoeking leverde meerdere gsm-toestellen op die her en der in de woning verstopt waren. K. gebruikte ze om tientallen meisjes te lokken via sociale media, waar hij zich met behulp van valse profielfoto’s voordeed als een 14- of 15-jarige jongen. Eerst bouwde bij een vriendschapsband op met zijn slachtoffers, waarna hij hen geleidelijk overtuigde om aan webcamseks te doen.

Naaktbeelden

Volgens de procureur wist K. in 2021 minstens een tiental meisjes te overtuigen, en had hij ook naaktbeelden van hen gemaakt. Op zijn gsm’s werd ook ander kinderpornografisch materiaal aangetroffen.

Eén van de slachtoffers was een 14-jarig pleegmeisje dat met psychische problemen kampt. “Zij kon zich moeilijk aan iemand hechten en in dit geval nam zij haar jonge Instagram-vriendje in vertrouwen”, pleitte haar advocate. “Toen bleek dat hij een volwassen pedofiel was, kwam dat voor haar heel hard aan.”

De procureur vorderde vier jaar celstraf, nadat Leo K. in 2017 al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd tot 18 maanden cel met probatie-uitstel. Hij moest toen ook verplicht therapie volgen. Sinds januari van dit jaar zit hij in voorhechtenis.

De man zelf kon zich maar weinig herinneren, maar bekende wel dat hij “afschuwelijke feiten” gepleegd had. Hij verklaarde dat zijn therapie stopgezet was door de coronapandemie en bijhorende lockdown. Hij was vereenzaamd in zijn appartementje en had er dan niets beter op gevonden dan nieuwe feiten te plegen. De man beweerde ook dat hij in zijn jeugd zelf misbruikt werd.

De rechter doet eind deze week uitspraak.