Vernieuwd Antwerps stadhuis ontving al 65.000 bezoekers

De grootste escape room van ‘t stad voor 1.300 deelnemers vindt plaats in... een ziekenhuis

In september zullen 1.300 medewerkers hun intrek nemen in het nieuwe ZNA Cadix, maar niet voordat ze hun nieuwe werkplek grondig leren kennen. Daarvoor werd er wel een unieke kennismaking geregeld en wel in de vorm van een escape room: “ Iedereen vertrekt ondergronds bij de dienst Spoedgevallen, het doel is om zo snel mogelijk de zestiende verdieping te bereiken.”