VERMOORDE ONSCHULD. “100.000 euro, of je ziet je zoon niet terug”: Zijn nieuwe fiets joeg Daniël (9) de dood in

Maandag 22 april 2019: Daniël springt na het avondeten op zijn nieuwe fiets en rijdt naar het speelplein van het asielcentrum in Broechem. Hij is nog maar vier maanden in het centrum maar de vrolijke, struise 9-jarige weet zijn weg vlot te vinden. Het is paasmaandag, de laatste dag van de vakantie. ‘s Namiddags zijn moeder en zoon nog gaan zwemmen, morgen wordt Daniël weer in de gemeenteschool van Broechem verwacht.

Zijn moeder Amina wordt ongerust wanneer Daniël rond 22 uur nog steeds niet is teruggekeerd naar hun kamer. Ze wandelt naar het speelplein. Daar vindt ze enkel zijn fiets, Daniël zelf is nergens te bespeuren. Enkele kinderen hebben hem het laatst gezien in het gezelschap van een Palestijnse jongeman, Ali. De politie wordt ingelicht maar kan op dat moment weinig doen. Amina gaat ongerust slapen.

De volgende ochtend krijgt de zus van Amina, Daniël’s tante, een sms: “Uw zoon is bij mij. Betaal mij 100.000 euro, dan geef ik uw zoon terug. Binnen de vier dagen.”

Bebloed T-shirt

De lokale politie opent een onderzoek. De Cel Vermiste Personen zakt af naar Broechem en vindt een bebloed T-shirt van Daniël. Bij de federale recherche gaan de Computer Crime Unit en de cel Agressie aan de slag met het dreigbericht, verstuurd vanop een Brits gsm-nummer. In enkele uren tijd worden vijf verdachten, allemaal Palestijnse vluchtelingen, opgepakt. Onder hen ook de man die het sms’je verstuurde.

Volledig scherm De laatste foto van mama Amina met Daniël op paasmaandag. Enkele uren later werd hij ontvoerd door de twee Palestijnen. © RV

Het wordt woensdag en nog steeds is er geen spoor van Daniël. De verdachten zwijgen, de huiszoekingen brengen de speurders geen stap verder. Moeder Amina is de wanhoop nabij. Ook haar ex-man, de vader van Daniël die in Libanon verblijft, is gealarmeerd en zet koers richting België.

Kort na de middag organiseert de politie met honderd manschappen een grootschalige zoektocht in en rond het asielcentrum. Daar vinden ze opnieuw een bebloed T-shirt. Wat verder in een gracht, grotendeels bedekt met zand, treffen ze het stoffelijke overschot van Daniël aan. De jongen is aan handen en voeten vastgebonden.

De feiten speelden zich zo'n drie jaar geleden af. Het gerechtelijke onderzoek is inmiddels volledig afgerond. Het dossier ligt nu bij de Antwerpse procureur ter voorbereiding van een assisenproces tegen twee verdachten, die (gedeeltelijke) bekentenissen hebben afgelegd.

Verblijfsvergunning

Maar mama Amina is nog steeds haar zoon kwijt, en zit met veel vragen. Haar advocate Jo Dereymaker getuigt: “De mama van Daniël heeft het nog altijd zeer moeilijk om over het verlies van haar zoon te praten. Ze telt af naar het proces, hoe zwaar zo’n assisenproces ook is. Drie jaar wachten is lang. Het onderzoek werd bemoeilijkt door de coronacrisis. Daardoor heeft het bijvoorbeeld negen maanden geduurd vooraleer de video van de reconstructie klaar was om aan het dossier toegevoegd te worden.”

Toch is er voor de familie een klein lichtpuntje. “De mama, haar zus en haar nicht zijn officieel erkend als vluchteling. Met die verblijfsvergunning hebben zij het vluchtelingencentrum in Broechem kunnen verlaten. Zij heeft nu een huurwoning en krijgt ook financiële steun van de overheid.”

De vader van Daniël keerde na de moord terug naar Libanon en gaf zijn zoon daar een emotioneel afscheid. Een bewogen begrafenisstoet trok achter een auto met een levensgrote foto van Daniël op het dak naar de begraafplaats. Vrienden en familie werden bijna hysterisch van verdriet. Video’s van de begrafenisstoet haalden ook de Vlaamse media.

Mama Amina staat ons kort te woord, haar woorden zijn duidelijk getekend door een immens verdriet: “Daniël was zo lief en zo slim. Ik kwam voor hem naar België zodat hij hier kon studeren. Hij sprak al goed Nederlands. Ik droomde ervan dat hij hier naar de universiteit zou gaan.”

De vader van Daniël laat in Libanon een apart gerechtelijk onderzoek opstarten. De uitkomst ervan is onduidelijk en heeft geen invloed op het Antwerpse onderzoek. Hij keert in september 2020 terug naar België om de reconstructie bij te wonen. Die neemt uren in beslag omdat de twee verdachten elkaar tegenspreken. Zij moeten elk afzonderlijk tonen hoe zij het touw van een doelnet lossneden (om Daniël vast te binden), de jongen meelokten uit het asielcentrum en hem nadien ombrachten en begroeven in de gracht.

Quote Door het taalpro­bleem had de mama lange tijd een beperkt zicht op het moordonder­zoek en op de verklarin­gen van de verdachten. Tijdens de reconstruc­tie werd voor het eerst het volledige verloop van de feiten duidelijk.

Voor mama Amina is de reconstructie één van de zwaarste dagen na de moord. Voor het eerst ziet zij hoe haar zoon het leven liet. “Door het taalpro­bleem had de mama lange tijd een beperkt zicht op het moordonder­zoek en op de verklaringen van de verdachten”, zegt advocate Dereymaker. “Tijdens de reconstruc­tie werd voor het eerst het volledige verloop van de feiten duidelijk. Ze zag de laatste uren van haar zoontje twee keer voor haar ogen nagespeeld worden.”

Volgens de familie van Daniël verweerde de jongen zich bijzonder fel en duwden zijn ontvoerders daarom een T-shirt op zijn gezicht. Die handeling werd hem fataal. Daniël kwam om door verstikking. Wie die fatale handeling stelde? Fahmi A.A. wijst naar Ali A.H., en omgekeerd.

Voorarrest

De twee verdachten Fahmi A.A. (19) en Ali A.M. (21) zitten ondertussen drie jaar in voorarrest. De twee jongemannen leerden elkaar kennen in het asielcentrum in Broechem. Net als de familie van de vermoorde Daniël zijn zij Palestijnen met een Libanees paspoort.

Door het gerechtelijk onderzoek bleef er van de vriendschap tussen de twee mannen niets over. Ze verblijven nu in verschillende gevangenissen. De twee schuiven de schuld voor de moord in elkaars schoenen. Het was nooit de bedoeling om Daniël te vermoorden, stellen ze, enkel om hem te gijzelen en het losgeld af te dwingen.

Libanese milities

De speurders hebben nooit kunnen aantonen dat het tweetal zou gehandeld hebben in opdracht van iemand anders. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat de familie van Daniël een openstaande schuld had bij mensensmokkelaars die de overtocht naar België had geregeld. Daarvan zijn evenwel geen bewijzen.

Het motief voor de moord op Daniël is allicht geldgewin. Voor de meesten onder ons klinkt dat onbegrijpelijk, maar wie de situatie in het Midden-Oosten kent, kijkt minder vreemd op. De twee verdachten verbleven zelf als Palestijns vluchteling eerst in een tentenkamp in Libanon, net als Amina en Daniël. Maar nog maar 4 maanden na de aankomst van die laatsten in België, kreeg de jongen een nieuwe fiets. Bovendien had Amina een eigen auto. Die familie moest dus wel geld hebben, zo dachten de ontvoerders.

Volledig scherm Daniël was een struise kerel voor zijn 9 jaar, en was graag gezien in het asielcentrum. © PLE

“Een vluchtelingenkamp in Libanon moet u zich niet voorstellen als een Belgisch opvangcentrum”, getuigen mensen die vertrouwd zijn met Palestijnse vluchtelingen. “Er is daar niets. In de kampen zijn Libanese milities aan de macht. Wie klusjes voor hen uitvoert, zoals het afpersen van begoede families, krijgt een beloning. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm zijn van een overtocht naar Europa. Wie niets doet, moet zelf zorgen dat hij kan overleven.”

Oog uitgeslagen

In afwachting van zijn assisenproces heeft Ali A.M. al voor de nodige deining gezorgd in de Vlaamse gevangenissen. Tot drie keer toe werd hij overgeplaatst na incidenten. Bij één daarvan takelde hij een celgenoot zo zwaar toe dat deze een oog verloor. Ali A.M. (23) is daarvoor veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden. Momenteel zit hij in de gevangenis van Leuven. Zijn enige contact is zijn broer, die al enkele jaren in een asielcentrum in Sint-Truiden verblijft.

De andere verdachte, Fahmi A.A., ondernam een poging om aan het assisenproces te ontsnappen door te beweren dat hij in feite minderjarig was. Volgens botscans zou hij op het moment van de feiten geen 18 jaar zijn geweest, in tegenstelling tot zijn leeftijd op officiële documenten. Dat zou betekenen dat Fahmi A.A. niet voor een assisenjury maar wel voor een jeugdrechter moest verschijnen. Extra botscans namen de twijfel weg: Fahmi A.A. was wel degelijk meerderjarig in april 2019.

Het assisenproces zal in elk geval niet meer voor dit jaar zijn. Het dossier moet eerst de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling passeren. Pas dan kan een volksjury zich erover buigen. Maar mama Amina zal haar zoon nooit op de universiteitsbanken zien.

