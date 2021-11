Vermoedens van brandstichting in kasteel Paul Gheysens: eerst ruiten ingegooid, nu in lichterlaaie

Antwerpen Goedgevul­de Waagnatie op de start van Proeft Boutique: “Binnen vijf jaar sta ik hier misschien wel zelf”

Libanees, Mexicaans of gewoon van eigen bodem: in de Waagnatie kan je komende dagen signatuurgerechten in degustatievorm proeven. Met de najaarseditie van Proeft Boutique geeft de organisatie Antwerpen Proeft een dertigtal horeca- en speciaalzaken de gelegenheid om zich op de kaart te zetten. “We zijn boven alle verwachtingen in goed gestart”, klinkt het in een goedgevulde Waagnatie.

11 november