Vermeende drugssmokkelaar Othman E.B. zegt geen gewelddadige wraak te zullen nemen voor aanslag waarbij nichtje omkwam

Antwerpen ‘Winter in Antwerpen’ lokt 1,3 miljoen mensen naar de binnenstad, stad geeft inwoners tien euro op laatste dag

Deze editie van ‘Winter in Antwerpen’ lokte 1,3 miljoen mensen naar de binnenstad, dat is iets minder dan die van 2019. Op de laatste dag van de kerstmarkt schoven honderden Antwerpenaren nog aan voor een traktatie van de stad, die tien euro per bezoeker bedroeg. Dat konden ze bij de kraampjes spenderen: “We moeten de handelaars gunnen wat we ze kunnen gunnen”, spreekt een tevreden burgemeester Bart De Wever (N-VA).

8 januari