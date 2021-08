“Verkeerslichten van kruispunt waarop twee zusjes omkwamen werden onlangs aangepast, zodat iedereen tegelijk groen krijgt”

Het verschrikkelijke nieuws verspreidde zich razendsnel in de joodse gemeenschap rond de Lange Leemstraat in Antwerpen, waar het ongeval gebeurde. Zusjes Lali (dat is haar koosnaampje, want officieel heet ze Leah) en Gitti komen uit een groot, jong gezin met zes kinderen. Hun oudoom Pinchas Kornfeld is een vooraanstaand lid van de joodse chassidische gemeenschap. “Voor de ouders van de meisjes en voor mijn broer, hun grootvader die momenteel in het buitenland is, is dit hartverscheurend”, zegt Kornfeld. “Zij vragen discretie van iedereen om hun verdriet te verwerken. Daarom zal de begrafenis in intieme kring gebeuren. Naar joodse traditie zullen de kinderen zo snel mogelijk worden begraven. Dat gebeurt op het joodse kerkhof in Putte, Nederland. Nog volgens de traditie breekt er nu een rouwperiode van zeven dagen aan.”