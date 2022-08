Verkeershinder op Noorderlaan bij Cadixwijk door ongeval

voetbal beker van België Björn Joossens en Cappellen stunten tegen Heist (2-1) en gaan in pot met eersteklas­sers: “Liefst KV Mechelen of Antwerp”

Cappellen mag zichzelf stilaan een bekerploeg noemen, want voor de derde keer in zes jaar tijd plaatste de club zich voor de zestiende finales van de beker van België. Tegen eerstenationaler Heist afgelopen zondag kwamen de troepen van Tom Schipper al in de eerste helft 2-0 voor en stopte doelman Joossens een bezoekende strafschop. Na de pauze voerde Heist de druk logischerwijze op, maar viel de aansluitingstreffer pas in de slotfase. Te laat, want hoewel er nog wel wat hoge ballen richting Joossens werden gepompt, leverde het slotoffensief niets meer op.

16:57