Verkeershinder op Antwerpse Ring richting Nederland en E313 richting Luik door defecte vrachtwagens in Borgerhout en Antwerpen-Oost

Antwerpen Man die eigenlijk 30 maanden de cel in moest betrapt tijdens overlast­con­tro­les

De Antwerpse politie heeft tijdens een anti-overlastactie in de Antwerpse wijken Dam, Seefhoek en Stuivenberg 60 personen en drie voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden onder meer een wildplasser betrapt, maar ook iemand die eigenlijk in de cel had moeten zitten, evenals een minderjarige met drugs op zak.

30 augustus