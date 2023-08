Verhuis van inboedel Stuivenbergziekenhuis naar Oekraïense stad Charkov gaat niet door: materiaal wordt commercieel geveild

Het ziekenhuis Stuivenberg in Antwerpen-Noord verhuist op 18 september naar het nieuwe ziekenhuis Cadix op het Eilandje. Hierdoor blijft er heel wat inboedel achter in de oude gebouwen van het ziekenhuis. In maart dit jaar kreeg ZNA een voorstel van de Oekraïense NGO Bastet’s Mission om de oude inboedel een nieuwe bestemming te geven in de oorlogszone in Oekraïne, waar medische middelen hoognodig zijn.

“Omdat het helpen van de Oekraïense bevolking absoluut een nobel doel is, hebben wij meteen toegezegd aan de NGO dat die onze partner mocht zijn voor het leegmaken van ZNA Stuivenberg. Op voorwaarde van een goede voorbereiding, zoals een financieel plan, voldoende personeel, een juiste timing en het respecteren van veiligheidsnormen. Het gaat hier niet om de zolder van de bomma die moet worden leeggehaald: we schatten dat er 750 vrachtwagens nodig zijn voor al het materiaal. Daarnaast moet ZNA Stuivenberg eind dit jaar helemaal leeg zijn, dat is een harde deadline”, aldus ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken.

Benoit Pleska

Zakenman Benoit Pleska sprak namens de NGO en zou de verhuis coördineren. Hij groeide in België op maar maakte internationale carrière en kreeg ook een functie in de raad van bestuur van het Oekraïense postbedrijf. Maar op 10 mei laat Pleska weten dat hij uit het project stapt. Hij was het niet eens met de voorwaarden die ZNA en de stad oplegden over de werkwijze van de verhuis.

“De NGO wilde 75 Roemenen maandenlang laten logeren in een lege ziekenhuissite met afgesloten nutsvoorzieningen, om verblijfskosten te drukken. Dat weigerden we, wegens wettelijk onmogelijk. Daarbij wilde de NGO dat de werknemers geen beperkingen zouden hebben qua werkuren. Omdat de site in de stad ligt, gaven wij aan dat er enkel van 7 tot 19 uur gewerkt kon worden, met het oog op rust voor de buurt en de patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis ernaast.”

Verhuis afgeblazen

Dus trok de NGO er zelf de stekker uit. “We gingen daarom op zoek naar een andere oplossing. De site moet immers helemaal leeg zijn tegen eind december, anders leidt dit tot bijkomende kosten voor ons”, aldus Van de Vreken. “We startten een plan B op en zochten een partner om de inboedel te veilen, zodat die een tweede leven krijgt.”

Midden juni ligt het contract met de nieuwe partner klaar voor ondertekening. “Intussen blijkt dat de leden van de NGO niet op de hoogte waren dat hun voorzitter er de stekker had uit getrokken. Wij zijn aangesproken door minstens zes vzw’s binnen de NGO, die diverse politieke en andere contacten aanspraken om de inboedel toch te kunnen ophalen. We merkten dat er geen organisatie is bij de NGO: leden beloven de inboedel aan de Oekraïense autoriteiten, zonder dat er een contract is met ZNA.”

Niet genoeg

“3,5 maanden na de eerste gesprekken hadden we nog altijd geen enkele garantie of een geloofwaardig plan van aanpak gekregen dat de NGO in staat is om een operatie van deze grootte georganiseerd en op tijd af te ronden. Aan een mondelinge verwijzing naar eerdere projecten in een andere sector hebben we niet genoeg.”

“We hadden niet liever gehad dan dat de mensen in Oekraïne ziekenhuizen konden uitrusten met het materiaal van ZNA Stuivenberg. Meer dan wie ook hebben zij dit nodig”, aldus Van de Vreken. ““Het is bijzonder jammer dat dit niet is gelukt. De deur staat wel nog op een kier: we zijn bereid om na afloop van de veiling en in de toekomst - bij de vernieuwing van andere afdelingen - te bekijken of we materiaal daarvan via een partner in Oekraïne kunnen krijgen.”

