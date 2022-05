Verhuis Antwerpse politie naar Post X start in mei 2023

Antwerpen Bakken verontwaar­di­ging over Panos dat brood en koffiekoe­ken op Meir dumpt: “Triestig nu armoede zo toeneemt”

Een foto van vuilnisbakken op de Meir die uitpuilen van het brood en de koffiekoeken van Panos, leidde maandag tot verontwaardiging bij bezoekers van de Facebookpagina ‘Ge zijt van Antwerpen als...’. In deze tijden van dreigende voedselschaarste en wurgende energieprijzen vlogen de verwijten in het rond. In een reactie bij Radio 2 zegt La Lorraine, moederbedrijf van Panos, dat het in gesprek gaat met de filiaalhouder.

