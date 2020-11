Vergunning voor INEOS-project in Antwerpse haven geschorst

Deurne Gevlucht voor de oorlog in Afghanis­tan, nu Belgisch kampioen boksen: “Mijn overleden vader kunnen eren op de Olympische Spelen, hoe mooi zou dat zijn?”

16:22 Deurnenaar Sami Wahid (22) was veertien jaar toen hij met zijn moeder en zus naar België kwam. Gevlucht voor de oorlog in hun vaderland Afghanistan waarbij hun vader het leven liet. Op zoek naar een betere toekomst, nam zijn moeder haar twee kinderen bij de arm en verlieten ze hun land. “Waar we heen gingen, wist ik niet, wij volgden onze moeder”, vertelt Sami. In België ontdekte Sami zijn liefde voor de bokssport én zijn talent want met 3 Vlaamse en 1 Belgische titel is hij goed op weg de beste bokser van het land te worden. Nu droomt Sami van de Olympische Spelen, zijn vader Abdul Wahid achterna die met het nationale worstelteam van Afghanistan een echte olympiër werd.