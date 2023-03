Vergiste dader zich? Dertiger met zelfde naam als bekende drugscrimineel neergeschoten

Heeft de schutter die woensdag toesloeg in de Draaiboomstraat in Hoboken zich vergist en vuurde hij op de verkeerde Momamed B. In de straat wonen namelijk twee neven met exact dezelfde naam. Eén van hen is een veroordeelde drugscrimineel (43) die voorlopig op vrije voeten is. Die man bleef ongedeerd. Zijn naamgenoot en neef (32) kreeg twee kogels in de buik en raakte zwaar gewond. De schutter is op de vlucht.

De 32-jarige Mohamed B. was samen met een familielid in de straat op wandel toen hij werd benaderd door een voorbijganger die ineens een wapen trok. Volgens mensen uit de buurt werden er minstens drie schoten gelost. De schutter sloeg daarna op de vlucht.

Volledig scherm Met een speurhond ging de politie op zoek naar de hulzen van de kogels. © De Roeck.

Woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie: “Het slachtoffer is door zijn familie onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in levensgevaar. Onze ploegen zijn ter plaatse en hebben een veiligheidszone ingesteld voor sporenonderzoek. Het onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij en de speurtocht naar de gevluchte verdachte zijn volop bezig.”

Volledig scherm Een speurhond zoekt naar hulzen van de schietpartij. © Marc De Roeck

Het slachtoffer is de 32-jarige Momhamed B. van wie de familie vlakbij de plaats van de schietpartij woont. Zij bracht de man meteen naar het ziekenhuis in Hoboken. Hij zou minstens twee kogels in de borst hebben gekregen. Het Antwerpse parket liet ‘s avonds weten dat het levensgevaar is geweken en dat het slachtoffer stabiel is. De schutter is nog altijd op de vlucht.

Vergissing?

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen binnen welke context de schietpartij zich heeft afgespeeld. Woordvoerder Wouter Bruyns: “Wij onderzoeken of deze schietpartij mogelijk gelinkt is aan het drugsmilieu. Het is maar één van de onderzoekspistes."

Volledig scherm Het restaurant Dikke Mee werd vroeger uitgebaat door een andere Mohamed B., een neef van de neergeschoten man uit Hoboken. © rv

Feit is dat ook een andere Mohamed B., een man van 43 jaar, in de onmiddellijke omgeving van de schietpartij was. Zijn ouders wonen eveneens in de Draaiboomstraat. Deze Mohamed baatte vroeger de taverne Dikke Mee in het Nachtegalenpark uit tot hij verwikkeld raakte in een drugsonderzoek. Dat leverde deze Mohamed een veroordeling tot zes jaar celstraf uit. De man vluchtte naar Spanje waar hij eind vorig jaar werd gearresteerd en overgeleverd aan België. Hij zat hier korte tijd in de cel maar werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces in beroep.

Volledig scherm De politie stelt een perimeter in na de schietpartij. © RV

Volledig scherm Eén van de sporen werd afgedekt met een kegel. © De Roeck

Volledig scherm © De Roeck.

Volledig scherm © De Roeck.

Volledig scherm © De Roeck.

