Verdachte voor granaataanslag opgepakt dankzij operatie Sky

Antwerpen Buurtbewo­ners nieuw park aan Gedempte Zuiderdok­ken zijn bezorgd: "De bomen zijn hier ten dode opgeschre­ven”

11 juni Het nieuwe ‘Central Park’ aan de Gedempte Zuiderdokken is volop in opbouw. In 2022 is het zuidelijke deel al klaar, in 2024 het volledige park. Schepen Annick De Ridder noemt het ‘het kroonjuweel van het Zuid’. Maar niet iedereen is enthousiast over het park. Volgens Bert Van Zeebroeck van buurtvereniging #TeamZuid zijn de bomen in het park ten dode opgeschreven. “Het is nog niet te laat om het tij te keren”, zegt hij. Volgens schepen Annick De Ridder is dat onzin. “Gelukkig krijgen we als stad ook veel positieve reacties van buurtbewoners.”