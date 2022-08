Verdachte van moord aan de schoolpoort op weg naar assisen

De feiten vonden plaats op 14 juni 2021 in de Waterstraat in Deurne-Zuid. Rond 15u30 stonden daar aan de schoolpoort te wachten tot hun kinderen naar buiten kwamen. Volgens getuigen liep ook Betim A. - van Kosovaarse afkomst - daar al even rond. Zijn zoontje en dochter zitten op school in De Octopus. Zijn ex woont tweehonderd meter verderop, in een rijhuis. Hijzelf is na hun scheiding verhuisd uit Antwerpen.