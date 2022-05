Verboden wapens op zak en opgevoerde bromfietsen: politie confisqueert boksbeugels en pepperspray tijdens controleactie

Antwerpen Antwerpse studenten kunnen voor het eerst ‘s nachts in jeugdher­berg Pulcinella blokken

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 1 juli zijn Antwerpse studenten welkom in de lounge van hostel Pulcinella om er in groep te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart, kunnen ze in de jeugdherberg met een groep van vijftien ook ’s nachts blokken.

