“Verboden Nederlandse motorbende dringt door in harde kern Antwerp”

Hooligans die banden hebben met de verboden Nederlandse motorbende Satudarah MC, zijn doorgedrongen tot de harde kern van Antwerp. De motorbende heeft geprobeerd om de ticketverkoop van uitwedstrijden van Antwerp over te nemen van de erkende supportersfederatie. In april moeten 66 hooligans van de harde kern waaronder 10 Nederlanders terechtstaan voor de rechtbank in Antwerpen.

Het stadsbestuur van Tilburg is ongerust over de invloed van de verboden motorbende Satudarah MC op de jonge supporters van voetbalclub Willem II. De krant Brabants Dagblad berichtte daarover uitgebreid dit weekend. In april staan tien leden van de harde kern van Willem II terecht in de rechtbank van Antwerpen. Ze worden ervan verdacht dat ze samen met bevriende fans van Antwerp FC hebben meegedaan aan illegale bosgevechten tegen rivaliserende supportersgroepen.

Van de Tilburgse verdachten hebben er zeker drie banden met Satudarah, zo zeggen bronnen rondom het politieonderzoek. Ze waren lid van de chapters in Tilburg of Eindhoven. Acht Tilburgse verdachten zijn lid van Amigos dos Amigos, de fanatieke supportersgroep die bij thuiswedstrijden van Willem II tribunevak E domineert. Een andere verdachte is lid van de aan de KingSide gelieerde groep KS79. Ook de man die gezien wordt als de grote ‘sfeermaker’ op de populaire KingSide - en zich de ‘capo dei tifosi’ mag noemen -, hoort tot de verdachten.

Volledig scherm De slogan van de Willem II-harde kern luidt: "Wij zijn voor niemand bang." © VI Images

De banden tussen Satudarah MC en de hooligans blijft niet beperkt tot de harde kern van Willem II. Ook de harde kern van Antwerp, de groepen Elite en Antwerp Finest/Loco’s heeft via zijn contacten met Willem II banden met de Tilburgse afdeling van Satudarah. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Details houdt het parket in petto tot op het proces over de freefights waarbij 66 verdachten in april terechtstaan.

Ticketverkoop

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Satudarah geprobeerd om de verkoop van tickets voor uitwedstrijden met geweld over te nemen van de supportersclubs. De verkoop van tickets zou de motorclub controle geven over de prijzen, de beveiliging en ook de verkoop van drugs in de tribunes.

Twee voormalige voorzitters van de federatie van supportersclubs van Antwerp werden bedreigd door Satudarah en leden van de harde kern. Uit onderzoek is ook gebleken dat beide voorzitters “gesprekken hebben gevoerd” met het Belgische chapter van Satudarah in Tienen. Hoe ver die bedreigingen gingen zal blijken op het proces over de ‘freefights’ in april. Het proces zal vier dagen duren.