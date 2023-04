Verbaal robbertje tussen Bart De Wever en Sam Van Rooy over laffe aanval op 12-jarige jongen in Deurne: “Elke keer weer die vragen over politionele onderzoeken. Dat wordt op den duur een ritueel”

basketbal bnxt-league Antwerp Giants legt in Sportpa­leis ticket vast voor halve finale van de play-offs: “Spelen voor meer dan 10.000 fans, dit is een moment dat we moeten koesteren”

De elfde editie van de Night of the Giants was een voltreffer. 12.125 fans schreeuwden Telenet Giants Antwerp naar de 76-64-zege tegen Leiden. Meteen de negende opeenvolgende zege. Giants, ongeslagen leider in de Elite Gold, is nu zeker van een plaats bij de top twee en is rechtstreeks gekwalificeerd voor de halve finale van de Belgische play-offs.