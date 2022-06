Veiligheidsbureau slaat alarm twee dagen voor school op Nieuw-Zuid instort: “De berekende vloerlasten zijn overschreden”

Antwerpen“De berekende permanente vloerlasten, wat betreft de niet-dragende wanden en vloerlasten, zijn overschreden." Met die verontrustende aanzet stuurt het studiebureau Establis een e-mail naar hoofdaannemer Democo die een nieuwe school bouwt op Nieuw-Zuid. Op de e-mail komt geen reactie. Twee dagen later stort de school in en komen drie Portugese en twee Moldavische bouwvakkers om het leven.

De verontrustende brief werd vanmorgen publiek gemaakt door Peter Mertens van Partij van de Arbeid. Hij had op de gemeenteraad van 28 juni 2021 al vragen gesteld bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van de werf, AG Vespa en de stad Antwerpen.

Peter Mertens: “We zijn vandaag exact een jaar na de ramp. Het onderzoek is nog bezig, er loopt een strafzaak en een burgerlijke zaak. Ondertussen duiken nieuwe verontrustende feiten op. Dankzij een gunstige wind uit de aannemerswereld heb ik de brief van het Stabiliteitsbureau Establis in handen gekregen waaruit blijkt dat zij al vóór de ramp gewaarschuwd hebben voor het probleem van de vloerlasten in het project. En dat — naar hun eigen zeggen — verschillende keren, tot enkele dagen vóór de ramp.”

Quote Naast dit technische onderzoek voeren onze diensten ook een onderzoek naar het statuut van de werknemers die op de werf actief waren. De problema­tiek van schijnzelf­stan­di­gen en zwartwerk komt daarin aan bod Pieter Wyckaert, Arbeidsauditeur

Volgens Mertens is de brief een bevestiging van wat hij eerder al vernam van bouwvakkers die op werf actief waren. Hij vindt het onbegrijpelijk dat hoofdaannemer Democo de fundamentele problemen een half jaar lang laat aanslepen. “Het gaat om een stedelijk project voor een school waar honderden kinderen school zouden lopen", aldus Mertens. “De brief doet ook vragen stellen bij de snelle versie die aanvankelijk door de burgemeester werd gesuggereerd, met name dat de ramp veroorzaakt zou zijn door ”een constructiefout”.

“Slachtoffers onvindbaar”

Arbeidsauditeur Pieter Wyckaert stelde kort na de ramp een onderzoeksrechter aan om het gerechtelijke onderzoek te leiden. Dat loopt nog. Een gerechtsdeskundige heeft een aantal conclusies ingediend maar hij moet die nog verwerken in een volledig rapport.

Pieter Wyckaert: “Naast dit technische onderzoek voeren onze diensten ook een onderzoek naar het statuut van de werknemers die op de werf actief waren. De problematiek van schijnzelfstandigen en zwartwerk komt daarin aan bod. Dat onderzoek verloopt moeizaam omdat veel buitenlandse werknemers na de ramp snel terug naar huis zijn vertrokken, onder meer om de begrafenis van hun collega’s bij te wonen. Ook de gewonden zijn maar even in het ziekenhuis gebleven, ook zij wilden snel naar huis. Naderhand zijn die buitenlandse werkkrachten niet meer teruggekeerd naar België en zijn zij mogelijk al in andere landen aan het werk. Onze inspectiediensten proberen hen op te sporen maar dat verloopt heel moeizaam.”

Na de ramp was er lange tijd onzekerheid over de nationaliteit van de slachtoffers. Zo waren er heel wat Moldavische of Oekraïense werknemers op de werf van Nieuw-Zuid actief. Zij werkten meestal via een landgenoot die een eigen bedrijf in België had opgericht en bouwvakkers uit Oekraïne of Moldavië als zelfstandigen doorverhuurde aan de aannemers op Nieuw-Zuid. De oorlog in Oekraïne maakt het vrijwel onmogelijk om deze zelfstandige bouwvakkers nog terug te vinden.

Naar de inschatting van de arbeidsauditeur zal het gerechtelijke onderzoek nog enkele maanden in beslag nemen.

LEES OOK: