Vastgoedmagnaat Eric De Vocht koopt na Antwerpse Hilton ook aanpalend winkelcentrum Grand Bazar

BORGERHOUT ‘Warmtenet’ biedt warme plekken aan Borgerhou­te­na­ren die energiefac­tuur niet meer kunnen betalen

“Wie zit hier allemaal in de zaal omdat ze thuis de chauffage niet meer kunnen betalen?” Het is de intro van menig stand-up comedy-act dezer dagen maar voor veel mensen de harde realiteit. In Borgerhout willen Beweging.net en het districtsbestuur daar iets aan doen door verwarmde, publieke plaatsen open te stellen zodat mensen de verwarming thuis minder moeten aanzetten. “Laten we Borgerhout verwarmen deze winter, letterlijk en figuurlijk.”

15:15