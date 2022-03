Vaste stek van Payoke ondergaat grondige renovatie

Antwerpen Wist je dat … Leopold II de opdrachtge­ver was voor de bouw van het Centraal Station?

Het Antwerpse Centraal Station is een van de mooiste gebouwen in Antwerpen. Maar wist je dat de manier waarop de bouw van het station deels gefinancierd werd, heel wat minder fraai is? Het stationsgebouw werd namelijk gebouwd in opdracht van toenmalig koning Leopold II, grotendeels met de opbrengst van de rubberoogst in zijn privékolonie Congo.

