Vandalen in Antwerpen: Pieter van Hobokenstraat besmeurd met verf

Deurne OLT Rivieren­hof gebeten door 'positivo­gen': Bart Peeters (62) en de Ideale Mannen spelen opnieuw het onmogelij­ke klaar op het ‘schoonste openlucht­po­di­um van België’

Gediplomeerd geflikt. Dat is Bart Peeters elke show opnieuw. Woensdagavond trapte hij -casual gekleed in Adidas trainingspak- de eerste van drie shows af in het OLT Rivierenhof in Deurne, ook wel het ‘schoonste openluchtpodium van België’ volgens de artiest. Met passie, humor en met het onaangekondigde gastoptreden van Hannelore Bedert ook een vleugje ontroering toverde de ‘Beyonce van de Kempen’ het openluchttheater om tot één grote dansvloer.

1 september