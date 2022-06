Vanaf volgende week markeringswerken op de Turnhoutsebaan

AntwerpenVanaf volgende week vinden markeringswerken plaats op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De rijstroken krijgen over de volledige lengte en breedte een rode kleur die de fietsstraat symboliseert. De markeringswerken zullen voor verkeers- en geurhinder zorgen voor de omwonenden.

Deze week worden de herstellingswerken aan het wegdek van de Turnhoutsebaan afgewerkt. Vanaf volgende week vinden de markeringswerken plaats. Hierbij krijgt de volledige rijweg een rode kleur. Op de rijbaan komt afwisselend het fietsstraatbord en ‘30’ om de snelheid aan te duiden en worden andere witte wegmarkeringen opnieuw aangebracht. Tot slot worden ook de verkeersborden geplaatst die de Turnhoutsebaan omvormen tot een fietsstraat.

“Nog voor de zomer hebben we de Turnhoutsebaan omgezet in een fietsstraat”, aldus minister Lydia Peeters. “Dat er veel leerlingen in de buurt naar school gaan, was een extra motivatie voor mij om hier snel te schakelen. Intussen werken we met AWV ook verder aan de langetermijnoplossing voor de Turnhoutsebaan. De bedoeling is om de weg van gevel tot gevel onder handen te nemen en volwaardige fietsvoorzieningen aan te leggen voor de actieve weggebruikers. Deze herinrichting is gekoppeld aan de opening van de premetrostations onder de Turnhoutsebaan.”

Volledig scherm Er werd de voorbije weken al aan het wegdek gewerkt op de Turnhoutsebaan. © Tessa Kraan

Tien zones

De Turnhoutsebaan is opgedeeld in tien zones, die elk één werkdag in beslag nemen. In principe werkt de aannemer de zones één na één af, vanaf de Stenenbrug stadinwaarts tot aan de Kerkstraat en dan vanaf de Kerkstraat staduitwaarts tot aan de Stenenbrug. Omdat de weersverwachtingen er voor maandag en dinsdag niet goed uitzien, zal de eerste werkdag wellicht op woensdag 29 juni zijn. Ten laatste op 15 juli hoopt AWV alle markeringen aangebracht te hebben.

Tijdens de werken geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werfzone. Gemotoriseerd verkeer op de Turnhoutsebaan kan in beide richtingen blijven rijden, en kan plaatselijk over de tram-busbaan voorbij de werken. Zijstraten van de Turnhoutsebaan zijn elk één dag afgesloten door de markeringswerken. Fietsers volgen een omleiding via de achterliggende straten. Net zoals de zijstraten zullen ook de garages langs de Turnhoutsebaan één dag afgesloten zijn. Bewoners blijven op de hoogte van welke dag hun garage niet toegankelijk is via de website van AWV.

Het aanbrengen van de rode kleurlaag brengt een specifieke en penetrante geur met zich mee. Die geur is sterk en zal hinderlijk zijn voor omwonenden, zelfs tot enkele dagen na de werken.

