Vanaf mórgen al terug dansen op café? Antwerps stadsbestuur reageert op ‘achterpoortje’: “Ordediensten weten niet of ze ermee moeten lachen of huilen”

ANTWERPENEigenlijk is het de bedoeling dat er pas vanaf oktober opnieuw gedanst kan worden in cafés maar het nieuwe ministeriële besluit heeft een achterpoortje . In de Gentse Overpoort zal er in september al terug gefeest worden en ook in Antwerpse studentencafés worden er terug dansfeesten gepland. Nachtclub Red & Blue doet uit rebellie zelfs al een maand eerder de deuren open. Het stadsbestuur reageert lauwtjes: “Wie de letter van de wet volgt, zal niet worden bestraft.”

Vanaf 1 september zetten we weer een grote stap richting een normaal leven. Voor de horeca betekent dat dat er geen sluitingsuur meer is, dat je terug aan de toog mag hangen en dat er geen limiet meer is op het aantal personen in je gezelschap. Dansen op café? Dat mag eigenlijk nog niet, maar een achterpoortje in het ministerieel besluit, oordeelt daar anders over.

Bij bijeenkomsten - ook op café - van minder dan tweehonderd personen en op uitnodiging mag er wel gedanst worden. Zo’n ‘uitnodiging’ kan evengoed een Facebook-evenement zijn. De Horecacel Unizo Oost-Vlaanderen liet al weten dat de studentenpubs in de Gentse Overpoort daar massaal gebruik van zullen maken zodat het binnenkort weer koppenlopen is in de studentenbuurt. Ook Antwerpse studentencafés plannen al dansfeesten in september. In het Schipperskwartier opent discotheek Red & Blue - die wel een capaciteit heeft van meer dan tweehonderd koppen - zelfs donderdag al de deuren.

“Hoop opgegeven”

“Na anderhalf jaar coronabeleid hebben we de hoop opgegeven om van de federale regering ooit nog regelgeving te krijgen zonder gapende achterpoortjes en flagrante tegenstrijdigheden”, zucht Philippe Beinaerts, kabinetschef van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Ook nu weer is er een ministerieel besluit afgeleverd waarbij de ordediensten niet weten of ze ermee moeten lachen of huilen. Desondanks blijven we in Antwerpen consequent, vanaf dag één is hier de wet toegepast en dat blijft zo. Wie de letter van de wet volgt, zal niet bestraft worden. Dat kan ook niet in een rechtsstaat.”

Antwerpen kende gedurende heel de coronaperiode heel wat overlast op hotspots in de stad zoals het Mechelseplein, aan het MAS en het Museum voor Schone Kunsten, het Droogdokkenpark en de Scheldekaaien. Samenscholingsverboden werden er maandenlang met de voeten getreden en nog steeds hebben buurtbewoners last van lawaaihinder, dronken toestanden en afval dat achterblijft.

“De versoepelingen in de horeca zoals het afschaffen van een sluitingsuur, zouden een positief effect moeten hebben op de overlastproblematiek”, gaat Beinaerts verder. “Maar het strenge politie-optreden blijft daar uiteraard in voege.”