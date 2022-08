Vanaf december drie keer per week vluchten van Antwerpen naar Italiaanse Dolomieten

AntwerpenDe Italiaanse vliegtuigmaatschappij SkyAlps start op 21 december 2022 met een lijndienst van Luchthaven Antwerpen naar Bolzano. Er zullen drie vluchten per week zijn naar de Italiaanse stad in Zuid-Tirol. “We willen Antwerpen en Vlaanderen ook bij de Italianen aanprijzen als citytrip bestemming”, zegt luchthaven-CEO Eric Dumas.

Tussen 21 december 2022 en midden april 2023 vertrekken elke week drie vluchten naar en van Bolzano op woensdag, zaterdag en zondag.

Antwerpen als citytrip promoten bij Italiaanse toeristen

Bolzano ligt in het hart van de Italiaanse Alpen en is de hoofdstad van de autonome provincie Zuid-Tirol. De Italiaanse regio is zeer populair bij wintersporters. Behalve voor wintersport is Bolzano ook een populaire bestemming om te wandelen en bergbeklimmen.

Volledig scherm Vanuit Antwerpen sta je op anderhalf uur in Bolzano. © Harald Wisthaler

“Er is veel vraag naar vluchten vanuit Antwerpen naar Italië. Daarom zijn we blij dat we deze nieuwe verbinding mogen aankondigen”, zegt CEO Eric Dumas. “Dankzij de nieuwe lijndienst van SkyAlps kunnen reizigers drie keer per week naar de Italiaanse Dolomieten vliegen. Met deze route mikken we ook op inkomend toerisme. We willen Antwerpen en Vlaanderen ook bij de Italianen aanprijzen als citytrip bestemming.”

Uiterst zuinig vliegtuig

De vluchten worden uitgevoerd met een De Havilland Dash DHC-8-Q400 dat plaats biedt aan 78 passagiers. Het Dash DHC-8 Q400 vliegtuig is een uiterst snel turbopropvliegtuig dat korte trajecten bijna even snel kan afleggen als een regionale turbojet.

Daarbovenop is het ook een zeer zuinig toestel. Met een verbruik van 2,3 liter brandstof per passagier per 100 kilometer, ligt het verbruikt en de CO2 uitstoot maar liefst 40% onder het Europese gemiddelde. De Italiaanse maatschappij maakt het ook mogelijk om je CO2-uitstoot te compenseren bij het maken van een boeking.

Maximaal comfort

Luchthaven Antwerpen en Bolzano Airport zijn allebei regionale luchthavens die sterk inzetten op comfortabel en stressloos vliegen. Reizigers kunnen in beide luchthavens genieten van snelle doorlooptijden en kunnen op die manier hun vakantie in alle comfort beginnen. Ook vliegtuigmaatschappij SkyAlps zet hard in op comfort. De vliegtijd naar Bolzano bedraagt ongeveer anderhalf uur.

Volledig scherm SkyAlps zet in op comfort. © Luca Zuccolo

Tijdens de vlucht kunnen passagiers rekenen op excellente onboard service met streekproducten. Zo krijgen ze onder andere lokale wijn geserveerd. De wijnkaart wordt elke maand gewijzigd en biedt dus een grote variëteit. Daarnaast zijn er nog vele andere Zuid-Tiroolse streekproducten aan boord. De passagiers krijgen dit standaard - zonder meerprijs - aangeboden op elke vlucht van SkyAlps.

Aan al het comfort dat SkyAlps belooft hangt ook een prijskaartje vast. Vliegtickets zijn te koop vanaf 164 euro per persoon voor een enkele vlucht. Boeken kan via skyalps.com.

