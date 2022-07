Van Yalla Yalla tot SiamSally: in deze 6 restaurants in Antwerpen proef je de smaken van een wereldreis

Antwerpen “Laat seks erbuiten”: stad en studenten schrijven samen handboek voor welkomsri­tu­e­len

Sanda Dia die tijdens zijn brutale doop overlijdt, verplichte stripacts en beelden van studenten die seksuele handelingen in het openbaar moeten uitvoeren: welkomsrituelen liggen al een hele poos onder vuur in Vlaanderen. Om de verenigingen wegwijs te maken van hoe het wél moet, sloegen de studenten en de stad Antwerpen hun handen in elkaar om een inspiratiegids te schrijven.

7 juli