Van superhelden zoeken tot reizen naar de ruimte: met deze 7 activiteiten in de regio Antwerpen vervelen je kinderen zich geen moment tijdens de herfstvakantie

ANTWERPEN Proteste­ren­de cultuurstu­den­ten verstoren Antwerpse gemeente­raad: “Ik versta u niet, er is wat achter­grond­ge­luid”

Heel wat animo maandagavond op de gemeenteraad, waar onder andere de nieuwe begroting op de agenda staat en dus ook de besparingen in de cultuursector. De kunststudenten - die het hardst getroffen worden - tekenen voor de zesde weekdag op rij present aan het stadhuis. In het zwart gekleed en met symbolische tape op de mond ontvangen ze de gemeenteraadsleden voor een bewogen gemeenteraad. Hun protest is tot diep in de raadzaal van de gemeenteraad te horen en zorgt voor verwarring tijdens de zitting.

24 oktober