Van slaapdronken tot lichtjes tipsy: onze man zat veertien uur op terras

DE MART

Terwijl alle lenzen op de Grote Markt gericht staan, is het eigenlijk al een uur vroeger te doen op het Theaterplein, want daar openen de cafés wél al om acht uur, zoals het hoort. Dat heeft natuurlijk alles met de markt te maken die al rustig vol loopt op dit vroege, grauwe uur. Twee ex-collega’s zitten al naarstig bier te drinken alsof hun leven er van af hangt in café de mArt. Wanneer ze daar op aangesproken worden, kaatsen ze de bal terug en krijgt de andere klant het rood. “Lang geleden dat ik nog heb moeten blozen op café”, klinkt het. “Oh ja? Wij zijn nochtans geen knappe dames”, lachen de twee vrienden. Ondertussen gaat er iemand naar toilet met zijn mondmasker ondersteboven. “Dat is wellicht niet het enige dat op zijn kop zal belanden vandaag”, wordt er verder gelachen. En men heeft gelijk. Visionair.

DEN ENGEL

Ondertussen begint het vervelend te miezeren en ontwaakt ook de Grote Markt. “We leven nog steeds in België, he”, verwijst de cafébazin van Den Engel naar het subtropisch klimaat. Haar woorden zijn nog niet koud of er huppelt plots een reebok over het plein, achterna gezeten door een leger politie-agenten alsof het een slecht geschreven slapstick-sketch is. Het dier rent de Suikerrui over, niet om te aanschouwen hoe lelijk die nieuwe blok aan het Steen nu werkelijk is, maar om de Schelde in te springen en doodleuk naar Linkeroever te zwemmen. Terug naar de polders van Kruibeke, waar de reebok wellicht vandaag komt. Daar zijn de cafés op dit vroege uur natuurlijk nog niet open, het dier was wellicht onderweg naar café Beestenbos op Sint-Andries. Het is niet de eerste Waaslander die een beter leven komt zoeken in de Koekenstad.

Volledig scherm In café de mArt zitten twee ex-collega’s al te pintelieren op acht uur ‘s ochtends. © Klaas De Scheirder

Ondertussen zit een koppel niet te discussiëren over het vreemde tafereel waar het net getuige van was maar wel over kasseien, fietssuggestiestroken in de Volksstraat en politiek. We bevinden ons nog steeds onder ’t Schoon Verdiep natuurlijk. De vrouw krijgt telefoon omdat ze blijkbaar had gereserveerd in een ontbijtbar, maar ze is al twintig minuten te laat. “Geen paniek, we zijn het niet vergeten, we komen er zo snel mogelijk aan”, stelt ze gerust aan de telefoon, terwijl ze nog een wit wijntje laat komen.

DELUX

Het is intussen tien uur en ook op de Lijnwaadmarkt begint er wat te bewegen. Terwijl het terras van de Pelikaan vol loopt met rollators en een oude pee zonder tanden maar met pijp, bestellen drie vrienden hun eerste pint van de dag en een koude portie gemengd bij de buren in café DeLux. “Is het niet een beetje vroeg voor ontbijt?”, vraagt één van hen zich luidop af. Een andere kameraad werkt bij Duvel Moortgat en begint over pils te discussiëren terwijl hij argwanend van z’n Maes slurpt. Hij vertelt dat grote bierbedrijven zoals AB InBev en Heineken enkel maar hebben kunnen profiteren van de pandemie. “Enkel de verkoop van Corona is achteruit gegaan”, vertelt hij verder. “Misschien moeten we het volgende virus dan maar Maes noemen?”, besluit hij, terwijl hij nog enkele stuiptrekkingen krijgt van zijn tweede slok bier.

MARMITE

Een café op de Torfbrug dat je doorgaans wil vermijden tenzij je een twintigjarige student bent die zich met zo weinig mogelijk geld zo snel mogelijk lam wil zuipen, is Marmite. Het terras zit dan ook al helemaal vol met studenten, die zich zorgen maken over de combinatie tussen de heropening van de cafés en de nakende examens. “Tegen de herexamens moeten de cafés waarschijnlijk terug sluiten”, roept een student terwijl hij van z’n halve liter bier drinkt en acht shotjes laat komen voor twintig euro.

Volledig scherm Het slechte weer houdt niemand tegen een pintje te komen pakken op de Grote Markt. © Klaas De Scheirder

“Als de barvrouw je een goede morgen toewenst, begin je toch al snel na te denken over je levensstijl”, zucht iemand anders die duidelijk géén student is. Hij maakt één van de jongens op het terras er op attent dat de zaklamp van zijn telefoon nog brandt. Blijkbaar werkt het licht op de toiletten niet. Dan heb je zeven maanden de tijd gehad om een lamp te vervangen. Mislukt.

Ondertussen arriveert een nieuwe jongeman met zijn ogen op half zeven, die duidelijk de opening van de horeca al een dag vroeger gevierd heeft. Hij wordt door zijn vrienden beschuldigd dat hij te laat is en de opening van de terrassen gemist heeft. Dat komt blijkbaar omdat hij eerst de klinkers uit de oprit van zijn ouderlijk huis moest halen. “En nu ga ik mijn eigen medeklinkers eruit halen”, grapt hij terwijl hij één van de acht net geserveerde shots achterover slaat.

TRANQUILO

Je hebt de opening van de terrassen niet goed meegemaakt zonder op Dageraadplaats geweest te zijn. Het is een uur of twee intussen en het is gestopt met regenen. Resultaat, álle terrassen van de cafés zijn volzet. Behalve van het populair café ’t Zeezicht, daar zijn de tafels zelfs niet uitgezet omdat de koeling van de tapinstallatie niet blijkt te werken. Hoeveel pech kan je hebben? Allen daarheen dus wanneer het bier terug koel is om de gemiste heropening goed te maken.

Volledig scherm De cafés zitten vol op de Dageraadplaats dus gaat iedereen er maar op restaurant. © Klaas De Scheirder

Cafégasten die geen plaats meer vinden, lopen een beetje verloren op het plein en ploffen zich dan maar neer op de terrassen van de vele restaurants aan de andere kant van het basketveldje. In de tacobar Tranquilo hopen ze dan maar een pintje te scoren maar daar serveren ze enkel bier in flessen van vijfenzeventig centiliter. In een mum van tijd staat er op elk tafeltje een grote fles Duvel met twee tot vier glazen. Dat er niemand op dit terras voor de taco’s zit, is wel heel erg duidelijk.

Aan één tafel staat zelfs maar één glas naast die Duvel. De eenzame caféganger speelt maar eventjes twee en een halve Duvel naar binnen op een half uur tijd vooraleer hij plaatsmaakt voor vier wachtende dames, want intussen lopen ook de terrassen van de restaurants volledig vol. Ondanks het koppen lopen is op de Dageraadplaats, blijft de sfeer gezapig. Behalve twee klungels die hun klaptafeltje moeilijk verplaatst krijgen en daardoor een vers ontkurkte fles Saison Dupont dreigen te verliezen, is er voorlopig nog weinig spektakel.

BAR SALON

Oude getrouwen in Bar Salon aan de overkant van het plein. De twee vrienden die klonken op het nakende vaderschap tijdens de minder gedoseerde ravagetocht bij de café-heropening van vorig jaar, zijn opnieuw present. Mét dochter, intussen. De man heeft er niet beter op gevonden zijn pasgeboren kind mee op café te nemen en durft dan nog eens een Bolleke te bestellen ook. Een Bolleke dat vers van het vat komt trouwens, in tegenstelling tot vorig jaar is de uitbater er deze keer wel in geslaagd druk op zijn biervaten te krijgen. “Elke lockdown een stapje verder”, grapt de cafébaas.

Volledig scherm In café Pelikaan zit zowel mens als dier aan het bier. © BSB

GITANES

Omdat het echt te druk wordt op de Dageraadplaats - het zonnetje komt zelfs piepen - zoeken levensgenieters dan maar hun weg naar de nabijgelegen Draakplaats. In café Gitanes gaan de parasollen terug dicht waardoor de stamgasten met opgestapeld regenwater bekogeld worden. De terrasuitbreiding in het café is zo groot dat er zelfs tafeltjes onder de treintunnel opgesteld staan. Waar trouwens veel sfeer is en enkele gasten luide muziek beginnen te spelen. Mensen worden stilaan dronken en er begint elektriciteit in de lucht te hangen. Je voelt het aan je eksterogen.

PELIKAAN

Terug naar het centrum dan, via het Mechelseplein, dat je niet meer ziet liggen omdat het volgepropt zit - en staat - met volk. Het populairste stadsterras van Antwerpen heeft zijn start duidelijk niet gemist, geen stoeltje meer vrij. Via de Kammenstraat dieper richting kathedraal dan maar. Michael Van Peel heeft woord gehouden en zit enthousiast te pintelieren in The Joker. Ook op de Groenplaats - wellicht het grootste terras van ’t stad momenteel - geniet iedereen van de zon en het gerstenat.

Aan de andere kant van de kathedraal is het nog gekker. Alle kroegen zitten stampvol en de Torfbrug is getransformeerd in een Antwerpse variant van de Gentse Overpoort. Wanneer de politie passeert, wordt er spontaan geapplaudisseerd, en dat is niet eens ironisch. De aangekondigde en uitgevoerde zachte hand der wet wordt enorm geapprecieerd door iedereen op de terrassen. De politie geniet zichtbaar mee en geeft zelfs een occasionele knipoog.

Enkel in het zogenoemde waaigat of de koude kant van de kathedraal is nog plaats, cafégangers die geen dikke winterjas hebben aangetrokken worden hier namelijk bijna letterlijk weggewaaid door de wind. Op het terras van de Pelikaan vliegen de sigaren in het rond waardoor een golden retriever kan smullen van de straatstenen. Een andere hond - erg gespierd baasje - is dan weer zo enthousiast over de barvrouw dat hij een hele tafel met elf pinten onderuit trekt. “Geen erg”, benadrukt de dokwerker aan het tafeltje. “Breng nog eens vier boerkes. En voor de rest ook iets.” Ondertussen arriveert er een fanfare op het pleintje en wordt het wel héél erg gezellig. Het bier vloeit zo rijkelijk dat een stamgast per abuis pizza’s laat leveren op het adres van zijn ex. Erg geestig, maar minstens even dwaas.

De dag is voorbij gevlogen, het is al tien uur en de lichten gaan uit. Sommigen druipen af, meer volk blijft nog wat nakeuvelen, uitkijkend naar morgen. Want morgen, morgen is er opnieuw een dag.

Volledig scherm Het Mechelseplein loopt nog niet meteen leeg na de sluiting van de terrassen. © CVDP