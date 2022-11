Van Sinterklaasfeest tot bierfestijn: wat te doen in het verlengd weekend van 11 november in Antwerpen?

Antwerpen PFAS-vervuiling staat komst hondenzwem­vij­vers op Antwerpse Middenvij­ver niet in de weg: “Stad krijgt er mooi stuk ‘groenblauw’ bij”

Goed nieuws voor Antwerpse viervoeters en hun baasjes: het groene gebied Middenvijver op Linkeroever krijgt dan tóch twee hondenzwemvijvers. Dat in de bodem PFAS-vervuiling is gevonden, staat de werken niet in de weg. “Met de nodige veiligheidsmaatregelen kan de grond nog steeds gebruikt worden”, maakt het stadsbestuur zich sterk. De werken aan de zwemvijvers duren tot in het voorjaar van 2023.

8 november