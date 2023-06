Van scheermessen tot lasershooting: verwen je papa op Vaderdag met deze 7 cadeautips uit de regio Antwerpen

Merksem organi­seert dag op wieltjes

Op zondag 4 juni loopt in Merksem alles op wieltjes. Letterlijk, want in het Bouckenborghpark organiseert het district opnieuw ‘MXM on Wheels’, een sportieve dag waarbij alles dat op wieltjes rolt centraal staat. Deelnemers kunnen kiezen voor de fiets, step, skateboard, BMX of zelfs gekke fietsen.