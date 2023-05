Van Rubens en Wannes Van de Velde tot Borgerhoutse Reuskens en Antwerp-Beerschot: zó kleurt Antwerpen de Vlaamse canon

Van het Lam Gods over Ons Kookboek tot Rock Werchter: Vlaamse Canon is klaar en telt zeker 300 pagina’s

Er werd bijna drie jaar aan gewerkt, maar eindelijk is hij daar: de Canon van Vlaanderen. In het Vlaamse regeerakkoord van 2019 voorgesteld als “een lijst met ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen”. Die lijst resulteerde in een lijvig boek van meer dan 300 pagina’s en omvat een overzicht van de Vlaamse taal, cultuur en geschiedenis vanaf 12.000 jaar geleden, bij het einde van de laatste ijstijd, tot vandaag. De Canon van Vlaanderen is dinsdag in Genk voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA).