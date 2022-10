Van pittige espresso tot glittercappuccino: 6 gezellige koffiebars in Antwerpen die je moet bezocht hebben

BIJZONDERE BEROEPEN. Tuğrul is plaats delict schoonma­ker: “Een van de smerigste opdrachten was een SM-kamer met een man die vol maden zat”

Op een dag vind je de job van jouw leven, en bij de ene is die job al wat bijzonderder dan bij de andere. Tuğrul Çirakoğlu (32) is plaats delict reiniger en maakt ruimtes schoon in Nederland en Vlaanderen waar mensen zijn overleden. Daarnaast reinigt hij ook extreem vervuilde locaties. “Op gevaarlijke plaatsen werken we met afgesloten luchtcapsules die zuivere lucht leveren via een masker.”

6:01