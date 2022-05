Van ‘mosselkaai’ over Sinksenfoor tot gloednieuw park: zo verliepen 150 jaar aan de (Gedempte) Zuiderdokken

1874: Bouw van de Zuiderdokken start. Tot de jaren 1960 legden binnenvaartschepen aan in het Steendok, het Schippersdok en het Kooldok. De Zuidersluis naar de Schelde lag in het midden van het Schippersdok. Zoals de namen van de dokken doen vermoeden, werden vooral steenkool, stenen, zand en mosselen verscheept. Geen wonder dat er in de volksmond sprake was van de ‘mosselkaai’. Over de Waalse Kaai liep een spoorlijn die de dokken met de Scheldekaaien verbond.