“Van Mechelen weet te veel, daarom is hij zo lang met rust gelaten”: oud-rechter wijdt hele hoofdstukken aan omstreden politieman in nieuw boek

Gloednieuw kunstenfes­ti­val ‘Project Kunstwijk” zet elk jaar andere wijken in de kijker

13 oktober RAAK! is de eerste editie van het gloednieuwe kunstenfestival ‘Project Kunstwijk’. Elk jaar zet dit rondreizend festival een andere wijk in de kijker. De primeur is voor postcode 2000. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober zijn er in de binnenstad expo’s, voorstellingen en workshops in tal van musea en culturele ontmoetingsplaatsen.