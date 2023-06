Van Mechelen tot Turnhout: 5 foodtruckfestivals waar je geniet van zomerse hapjes in de provincie Antwerpen

“Laagste sinds start onderzoe­ken”: loodwaar­den in bloed bij kinderen rond Umicore opnieuw gemeten

2,07 microgram lood per deciliter bloed. Dat is de laagste hoeveelheid gemeten bij kinderen die rond Umicore wonen, sinds de metingen startten in 1978. Ook de luchtkwaliteit rond de metaalverwerkingsbedrijf evolueert positief. Het onderzoeksgebied wordt bij de volgende meting in het najaar, uitgebreid. “Maar de loodwaarden rondom Umicore blijven significant hoger dan het gemiddelde, dus we blijven maatregelen nemen.”