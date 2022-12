Van Matriks tot ‘t Gelukske: bij deze 6 lokale winkels in de regio Antwerpen koop je het ideale kerstcadeau

Herentals Twee mannen aangehou­den na vondst cannabis­plan­ta­ge in Herentals

Twee mannen van 36 en 67 zijn door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden na de vondst van een cannabisplantage maandagmorgen in de Lange Eerselsstraat in Herentals. Het ging om een plantage met zo’n 130 planten. De ontdekking kwam er na een anonieme melding via het meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo’s en dumping van drugsafval.

