Van kleine dealer tot kopstuk van Vuitton-bende, maar hij praatte zichzelf aan de galg: Spaanse politie pakt Antwerpse bendeleider op

Yannick W. (33) woont al enkele jaren in Spanje en laat zich nog maar sporadisch zien in België. Hij is op korte tijd van een kleine Antwerpse dealer opgeklommen naar organisator voor uithalingen van drugscontainers uit de haven. Als hij toch eens in Antwerpen is, logeert hij bij zijn moeder. Zij woont vlak bij de Grote Markt in een huurappartement, eigendom van een dochter uit een bekende politieke familie. De rest van de tijd reist hij rond.