Van exclusieve mangafiguren tot 3D-rondleidingen voor immokantoren: maar liefst 15 jongeren starten onderneming na pilootproject SAAMO

Een leesclub voor jongeren, een ‘Chocolate City’ of een kledinglijn voor iedereen die elke dag het beste van zichzelf wil geven: Antwerpen is opnieuw een aantal ondernemingen rijker. Vijftien om precies te zijn, en deze vloeien rechtstreeks uit het project ‘Joo’. Buurtwerking SAAMO ging uit van de premisse dat er een heleboel Antwerpse jongeren zijn die een zaak willen oprichten, maar uitsluiting ondervinden in de weg ernaartoe: “Dat gaat dan over moeilijkheden met de administratie of het financiële aspect, waardoor er snel schulden worden opgebouwd ”, gidst communicatieverantwoordelijke van SAAMO Heidi Zwaenepoel ons door het project dat in juli 2022 het licht zag met 198.000 euro aan steun van de stad Antwerpen. “De uitsluiting die jongeren ervaren gaat vooral over het feit dat ze het bestaande ondersteuningsaanbod niet bekend is bij deze jongeren of dat ze er tot nu geen antwoorden krijgen op hun vragen.”